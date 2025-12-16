На Южном Урале больше полусотни школ отправили на карантин

Число закрывшихся на карантин из-за ОРВИ школ в Челябинской области выросло вчетверо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , руководство 53 школ Южного Урала приняло решение объявить в учреждениях карантин в Челябинской области из-за роста числа заболевших ОРВИ. Эту информацию подтвердили в министерстве образования Челябинской области.

Учащиеся 31 учебного заведения продолжат занятия в дистанционном формате.

Напомним, неделю назад на карантине находились всего восемь школ.

10 декабря Роспотребнадзор ввел в больницах и социальных учреждениях Челябинской области ограничительные мероприятия в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ.

С 13 декабря учебный процесс был полностью приостановлен в школах Озерска.

