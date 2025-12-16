Челябинску нашли главного по дорожному хозяйству

Власти Челябинска определились с руководителем дорожного хозяйства города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, председателем городского комитета дорожного хозяйства назначен Николай Юхарин.

В 2015 году он окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».

Трудовую деятельность начал в 2011 году дорожным рабочим. С 2015 года работал сначала инженером, а затем начальником производственно-технического отдела МКУ «Дорстройконтроль города Челябинска».

В комитет дорожного хозяйства города пришел в 2020 году на должность начальника технического отдела. Впоследствии дослужился до заместителя председателя.

С апреля 2025 года до настоящего времени исполнял обязанности председателя комитета.

Структура мэрии оставалась без официального руководителя с января 2024 года, когда пост председателя оставил не продержавшийся на нем и года Николай Кожевников. После него работой комитета руководители чиновники в статусе исполняющих обязанности председателя.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube