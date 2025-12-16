В Челябинске приняли бюджет на 2026-2028 годы. Больше всего выросли затраты на зарплаты мэра и спикера думы

Бюджетный дефицит Челябинска останется на прежнем уровне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 16 декабря, депутаты поддержали проект городского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 – 2028 годов.

Общий объем доходов бюджета города, планируемый на 2026 год, по сравнению с проектом бюджета на 2025 год вырос на 7,6 миллиарда и составил 67,8 миллиарда рублей.

«Рост объема налоговых поступлений обусловлен увеличением фонда заработной платы, изменением показателя прогноза валового регионального продукта, присоединением поселков Западный и Пригородный», – отметили в представительном округе.

Объем расходов в 2026 году запланирован в сумме 68,4 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2026 году составит, как и в нынешнем году, 0,6 миллиарда рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают разделы: «Образование» – 55,1 % (37,7 миллиарда рублей, рост по сравнению с 2025 годом на 13,5%); «Социальная политика» – 15,7 % (10,8 миллиарда рублей, рост на 12,7%) и «Дорожное хозяйство» -10,6 % (7,3 миллиарда рублей, рост на 17,7%). В бюджете также запланированы средства на продолжение строительства школ на Краснопольской площадке, лыжероллерной трассы, строительство защитных (берегоукрепительных) сооружений на реке Миасс, продолжение строительства и реконструкции дорог, путепроводов и другие значимые проекты.

Интересно, что затраты на оплату труда первых лиц муниципалитета вырастут в процентном соотношении ощутимо больше, чем даже дорожные расходы властей Челябинска.

Так, на выплату заработной платы мэра Алексей Лошкина (включая налоговые и прочие отчисления) депутаты разрешили потратить 9,5 миллионов рублей против 7,5 миллионов годом ранее (рост на 26,6%). А на выплату вознаграждения председателю городской думы Сергею Буякову выделили 9,8 миллиона рублей против 6,9 миллиона в бюджете-2025 (+42,02%).

Челябинск, Виктор Елисеев

