Вторник, 16 декабря 2025, 17:57 мск

Администрация Каслинского района выплатить 45 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от укуса собаки

Каслинских чиновников обызали выплатить щерб ребенку, на которого напал бродячий пес.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Каслей обратилось по итогам проверки, проведенной по заявлению родителей.

Выяснилось, что во время нападения бездомной собаки девочка получила множественные укушенные раны ног.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Каслинского района в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

Городской суд исковые требования удовлетворил. В пользу ребенка взыскана компенсация в 45 тысяч рублей.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск

