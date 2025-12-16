Больше 20 домов в центре Челябинска на весь день останутся без воды

26 домов в центре Челябинска почти на 15 часов отключат от водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе.

Завтра, 17 декабря, с 09:00 до 23:59 будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

улица Цвиллинга: 60, 61, 61а, 62, 63, 64к1, 64к2, 77а;

улица Евтеева, 7;

улица Монакова: 4б, 27;

улица Телевизионная: 5, 6а, 6б, 6в, 6г, 10, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 18, 18а, 12б.

Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

