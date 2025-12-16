Больше 20 домов в центре Челябинска на весь день останутся без воды

26 домов в центре Челябинска почти на 15 часов отключат от водоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе.
Завтра, 17 декабря, с 09:00 до 23:59 будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
улица Цвиллинга: 60, 61, 61а, 62, 63, 64к1, 64к2, 77а;
улица Евтеева, 7;
улица Монакова: 4б, 27;
улица Телевизионная: 5, 6а, 6б, 6в, 6г, 10, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 18, 18а, 12б.
Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
