В Челябинске и Копейске открылись елочные базары

В Челябинске и пригороде начали работать елочные базары, полиция задержала первых незаконных торговцев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, точки продаж в областном центре начали работу 13 и 15 декабря.
Купить новогоднюю красавицу или хвойные ветки можно будет до 31 декабря включительно.
Адреса легальных елочных базаров:
Центральный район:
улица Академика Королева, 24;
улица Братьев Кашириных, 158, 160;
улица Воровского, 60;
площадь МОПРа, 5;
улица Труда, 161;
улица Худякова, 7;
улица Энтузиастов, 18а.
Калининский район:
улица 250-летия Челябинска, 17;
улица Братьев Кашириных, 91а, 102, 103, 124;
улица Кирова, 1б, 2а, 9а;
улица Молодогвардейцев, 41г;
проспект Победы, 113, 168, 289а, 315;
улица Чичерина, 37б.
Курчатовский район:
улица Бейвеля, 112;
улица Бурденюка, 1/3;
Комсомольский проспект, 28, 69, 70, 115;
Краснопольский проспект, 1, 7б, 13г;
улица Молодогвардейцев, 25;
проспект Победы, 204, 330а, 350а;
улица Скульптора Головницкого, 14, 28а;
улица Чайковского, 16;
улица Чичерина, 17;
улица Шагольская, 10.
Советский район:
переулок Дачный, 20;
улица Доватора, 42;
улица Евтеева, 4;
улица Заслонова, 2;
улица Курчатова, 5в;
улица Семеноводческая, 4а;
улица Свободы, 149 / улица Плеханова, 18;
улица Челябинская, 5;
улица Ярославская, 3.
Тракторозаводский район:
между домами №65 и №67 по улице Артиллерийской;
улица Героев Танкограда, 55;
улица Горького, 19;
улица Зальцмана, 10;
улица Комарова, 131б;
улица Мамина, 15, 17;
улица Марченко, 13;
улица Чоппа, 1а.
Металлургический район:
улица 50-летия ВЛКСМ, 11, 35;
улица 60-летия Октября, 26;
пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;
пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;
севернее домов №1 и №3 по улице Комаровского;
шоссе Металлургов, 19, 70, 88;
улица Прокатная, 24;
улица Румянцева, 33;
улица Сталеваров, 47, 66;
остановка «Улица Сталеваров» возле сквера Победы.
Ленинский район:
улица 5-я Электровозная (возле медгородка);
улица Агалакова, 66;
улица Барбюса, 78;
улица Гагарина, 4б, 5, 6, 12, 18, 25, 35, 50, 52, 58;
улица Дзержинского, 102, 113, 128;
улица Масленникова, 8;
улица Машиностроителей, 34;
улица Новороссийская, 14;
улица Пограничная, 10;
улица Руставели, 7;
улица Тухачевского, 11;
улица Энергетиков, 65.
По информации мэрии Копейска, в пригороде Челябинска елочные базары открыли 10 декабря и будут работать до 31 декабря.
Официально к работе приступили тринадцать точек.
Купить главный символ праздника можно будет по следующим адресам:
в поселках:
улица Чернышевского, 15;
пересечение улицы Луначарского, 33 и Бажова, 12;
улица Мира (восточнее нежилого строения №2);
улица Международная, 69;
улица Ленина, 17 (поселок Октябрьский);
улица Комсомольская, 44А/1;
улица Электровозная, 28А;
в центральной части города:
проспект Славы, 5, 31;
улица Гольца, 14;
проспект Ильича, 12/1;
улица Калинина, 8;
улица Гастелло, 25.
За торговлю в неустановленных местах предпринимателям грозит штраф: для физлиц – до 5 тысяч рублей, для юрлиц – до 200 тысяч рублей.
Между тем, полиция уже задержала первых нарушителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в поселке Вахрушево (Копейск) 44-летняя женщина продавала деревья хвойных пород, не являясь индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица. В отношении копейчанки составлен административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Вся незаконно выставленная на продажу продукция – около 160 хвойных деревьев – изъята.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»