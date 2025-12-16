В Челябинске и Копейске открылись елочные базары

В Челябинске и пригороде начали работать елочные базары, полиция задержала первых незаконных торговцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, точки продаж в областном центре начали работу 13 и 15 декабря.

Купить новогоднюю красавицу или хвойные ветки можно будет до 31 декабря включительно.

Адреса легальных елочных базаров:

Центральный район:

улица Академика Королева, 24;

улица Братьев Кашириных, 158, 160;

улица Воровского, 60;

площадь МОПРа, 5;

улица Труда, 161;

улица Худякова, 7;

улица Энтузиастов, 18а.

Калининский район:

улица 250-летия Челябинска, 17;

улица Братьев Кашириных, 91а, 102, 103, 124;

улица Кирова, 1б, 2а, 9а;

улица Молодогвардейцев, 41г;

проспект Победы, 113, 168, 289а, 315;

улица Чичерина, 37б.

Курчатовский район:

улица Бейвеля, 112;

улица Бурденюка, 1/3;

Комсомольский проспект, 28, 69, 70, 115;

Краснопольский проспект, 1, 7б, 13г;

улица Молодогвардейцев, 25;

проспект Победы, 204, 330а, 350а;

улица Скульптора Головницкого, 14, 28а;

улица Чайковского, 16;

улица Чичерина, 17;

улица Шагольская, 10.

Советский район:

переулок Дачный, 20;

улица Доватора, 42;

улица Евтеева, 4;

улица Заслонова, 2;

улица Курчатова, 5в;

улица Семеноводческая, 4а;

улица Свободы, 149 / улица Плеханова, 18;

улица Челябинская, 5;

улица Ярославская, 3.

Тракторозаводский район:

между домами №65 и №67 по улице Артиллерийской;

улица Героев Танкограда, 55;

улица Горького, 19;

улица Зальцмана, 10;

улица Комарова, 131б;

улица Мамина, 15, 17;

улица Марченко, 13;

улица Чоппа, 1а.

Металлургический район:

улица 50-летия ВЛКСМ, 11, 35;

улица 60-летия Октября, 26;

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;

севернее домов №1 и №3 по улице Комаровского;

шоссе Металлургов, 19, 70, 88;

улица Прокатная, 24;

улица Румянцева, 33;

улица Сталеваров, 47, 66;

остановка «Улица Сталеваров» возле сквера Победы.

Ленинский район:

улица 5-я Электровозная (возле медгородка);

улица Агалакова, 66;

улица Барбюса, 78;

улица Гагарина, 4б, 5, 6, 12, 18, 25, 35, 50, 52, 58;

улица Дзержинского, 102, 113, 128;

улица Масленникова, 8;

улица Машиностроителей, 34;

улица Новороссийская, 14;

улица Пограничная, 10;

улица Руставели, 7;

улица Тухачевского, 11;

улица Энергетиков, 65.

По информации мэрии Копейска, в пригороде Челябинска елочные базары открыли 10 декабря и будут работать до 31 декабря.

Официально к работе приступили тринадцать точек.

Купить главный символ праздника можно будет по следующим адресам:

в поселках:

улица Чернышевского, 15;

пересечение улицы Луначарского, 33 и Бажова, 12;

улица Мира (восточнее нежилого строения №2);

улица Международная, 69;

улица Ленина, 17 (поселок Октябрьский);

улица Комсомольская, 44А/1;

улица Электровозная, 28А;

в центральной части города:

проспект Славы, 5, 31;

улица Гольца, 14;

проспект Ильича, 12/1;

улица Калинина, 8;

улица Гастелло, 25.

За торговлю в неустановленных местах предпринимателям грозит штраф: для физлиц – до 5 тысяч рублей, для юрлиц – до 200 тысяч рублей.

Между тем, полиция уже задержала первых нарушителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в поселке Вахрушево (Копейск) 44-летняя женщина продавала деревья хвойных пород, не являясь индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица. В отношении копейчанки составлен административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Вся незаконно выставленная на продажу продукция – около 160 хвойных деревьев – изъята.

