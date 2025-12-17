17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

17.12.2025, среда

10:30 Челябинск – Старт Всероссийской акции «елка желаний» в Челябинской области с участием губернатора Алексея Текслера (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж)

10:30 Челябинск – Фольклорный праздник «Русский дом и все, что в нем» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7) (по записи)

11:00, 13:00 Челябинск – Новогодний спектакль «С Новым годом или С Днем рождения!» (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

11:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «На лошадке – в Новый год» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – «Герои воздушных сражений»: лекция ветерана СВО, участника программы «Герои Южного Урала» Павла Сагдиева о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Чайный квиз «Новогодний» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Елочные чудеса» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию открытки «Жители зимы» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Тренинг «Истинные желания» от психолога Татьяны Сандиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодний сувенир» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

14:00 Челябинск – Поэтический капустник «Мы желаем счастья вам!» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:00 Челябинск – «Маленькая история искусства»: мастер-класс по живописи. Для участия необходимы материалы: акварельные краски, кисти, альбом (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Новогодняя встреча клуба «Буквоежки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

17:30 Челябинск – Танцевальный вечер для старшего поколения «Ритмы молодости» (ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 19)

18:00 Челябинск – «Публичная среда»: концерт фольклорного ансамбля «Кулахтиночка» и ансамбля казачьей песни «Светлица» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

