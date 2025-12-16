В ЗСЧО ответили на обвинения в лишении помощников депутатов соцгарантий

В Законодательном собрании Челябинской области прокомментировали жалобы помощников депутатов на их перевод в самозанятые.

Как уже сообщал «Новый День», группа помощников депутатов регионального парламента Южного Урала заявила о формировании в стенах представительного органа, по сути, практики «ложной занятости».

Сотрудники парламентариев связали это с изменениями, внесенными в Положение о помощнике депутата Законодательного собрания Челябинской области в сентябре текущего года, в соответствии с решением, принятым на последнем заседании регионального парламента прошлого созыва.

Теперь помощник депутата не может работать со своим патроном на основании трудового договора, как ранее. Парламентарий должен заключить с ним гражданско-правовой договор, либо помощник может работать на общественных началах.

В результате многие сотрудники оказались в статусе самозанятых. А это означает фактическое обнуление всех социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, под действие какового взаимодействие на основании гражданско-правового договора не подпадает.

«Нет ни отпусков, ни больничных, чего уж говорить о декретных выплатах, – пожаловались помощники депутатов. – Для кого-то важна запись в трудовой книжке, нормальные пенсионные отчисления. Всего этого нет. Возмущает еще и то, что государство активно борется с ростом количества ложных самозанятых, и в то же время Заксобрание крупного региона переводит своих сотрудников на подобную схему».

И действительно: самозанятым оплачивают не определенное рабочее время, потраченное ими на своего работодателя, а лишь набор услуг. Налоги за себя они платят сами. Оплачиваемого отпуска они не имеют (так как время отдыха – это просто промежуток, в течение которого они не оказывают никаких услуг, а значит, и платить им не за что). На оплачиваемый больничный у них также нет прав, потому что соответствующих отчислений в Социальный фонд их непосредственный «работодатель» не производит. Впрочем, последнее может измениться: буквально неделю назад президент России Владимир Путин подписал закон о начале эксперимента по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Согласно новации, самозанятые смогут самостоятельно обратиться в фонд социального и пенсионного страхования и вносить определенную сумму ежемесячно, что даст им (по истечении шести месяцев) право на оплату больничного.

Нет у самозанятых и пенсионного стажа, поскольку и таких платежей за них никто не делает. Так что единственное, что им светит, – это социальная пенсия, получать которую они смогут не ранее чем через 5 лет после наступления стандартного пенсионного возраста. Хотя шанс на получение страховой пенсии все-таки остается. Но для этого также необходимо самим делать взносы в Социальный фонд.

Неудивительно, что огорченные помощники депутатов завели речь о «подмене трудовых отношений» и даже формировании практики «ложной занятости».

Однако в самом Законодательном собрании Челябинской области настаивают на абсолютной законности новаций. Так, в пресс-службе регионального парламента подчеркнули, что помощники депутатов «ранее не входили в состав аппарата законодательного собрания, не входят в него и сейчас». Соответственно, и о каком-то изменении их статуса в связи с новациями говорить нельзя.

Вместе с тем, представители парламента признали, что в прошлых созывах часть помощников депутатов, действительно, работала на основании трудового договора. Однако регламентирующий их статус документ и тогда предполагал возможность перехода на ГПД или на общественные начала. Соотношение тех, других и третьих сотрудников в пресс-службе сообщить затруднились, так как «статистика в таком разрезе не ведется».

Кстати, в официальных документах регионального парламента и прежде старались избегать, например, упоминания о заработной плате помощников депутатов. Как правило, речь шла о затратах на работу команды в целом. А что уж входило в этусумму: жалованье, оплата проезда, приобретение канцелярии или что-то еще – парламентариям предлагали решить самостоятельно.

Наконец, стоит отметить, что изменения вступили в силу после истечения полномочий предыдущего состава Законодательного собрания Челябинской области: депутаты свой статус утратили, соответственно формально были прекращены и «трудовые отношения» с их помощниками.

А новый состав Заксобрания действует по измененным правилам. И в настоящее время, как отметили в пресс-службе представительного органа, «взаимоотношения депутатов Законодательного собрания Челябинской области и их помощников определяются в соответствии с законодательством».

Челябинск, Виктор Елисеев

