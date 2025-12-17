Сотрудницы управляющих компаний ответят в суде за мнимые ремонты многоквартирных домов

В Челябинске перед судом предстанут сотрудницы управляющих компаний, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора и начальника отдела городских управляющих компаний.

По версии следствия, с сентября 2022 по сентябрь 2023 года 66-летняя жительница Челябинска и 49-летняя жительница Сосновского района заключили с индивидуальными предпринимателями 21 договор на проведение ремонтных и строительно-монтажных работ в многоквартирных домах (например, ремонта кровель и подъездов жилых домов) на сумму более 17,6 миллиона рублей.

На самом деле в домах ничего сделано не было. Но деньги бизнесмены получили в полном объеме на основании подложных документов о выполнении работ. Эти средства предприниматели обналичили и передали ушлым сотрудницам УК.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

В рамках расследования провели 30 почерковедческих и 21 строительно-техническая судебная экспертиза, допросили больше 50 свидетелей. В целях возмещения причиненного ущерба, на имущество и расчетные счета челябинок наложен арест на общую сумму свыше 6,6 миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

