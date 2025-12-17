В миндотранс Челябинской области снова пришли силовики. Задержаны трое чиновников

ФСБ задержала новых фигурантов дела о растрате миллиардов в челябинском миндортрансе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 17 декабря, сотрудники УФСБ по Челябинской области проводят обыски в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Задержаны заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Эмиль Фаткулин,бывший руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрий Чупахин и главный специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова. Дома у бывшего и действующих чиновников также прошли обыски.

Сотрудников министерства задержали в рамках расследования дела о растрате.

Напомним, задержания в ведомстве начались в декабре прошлого года, когда по подозрению в злоупотреблении полномочиями в СИЗО отправили первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко – давнего соратника главы региона, работавшего с ним еще в мэрии Норильска. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также получении взятки в крупном размере.

В феврале нынешнего года задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева и его предшественника в должности Дмитрия Микулика, а также ряд чиновников министерства. Всех их следствие считает причастными к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей в период губернаторства Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

