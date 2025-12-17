На М-5 под Юрюзанью столкнулись три фуры. Движение по трассе закрыто

В Челябинской области устраняют последствия серьезного ДТА на федеральной трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 17 декабря, на 1656 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» (направление на Москву).

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Scania», двигавшийся в сторону Москвы, врезался во впереди идущий грузовик «DAF». После удара «Scania» вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем «Shacman», двигавшимся в направлении Челябинска.

В результате ДТП серьезно никто не пострадал.

Движение на участкеполностью перекрыто. Для легкового транспорта организован объезд через город Юрюзань и деревню Первуха.

На месте работают наряды ДПС.

Водителям рекомендуют избегать данного участка трассы, а при движении в этом районе строго следовать указаниям регулировщиков.

Челябинск

