Начальника отделения ГИБДД Кунашакского района задержали за взятку щебнем

В Челябинской области задержан начальник отделения ГИБДД по подозрению в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД Отдела МВД России по Кунашакскому району возбуждено по подозрению в получении взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, с апреля по сентябрь текущего года высокопоставленный полицейский получил через посредников от директора коммерческой организации 40 тонн щебня и 30 тонн чернозема.

В свою очередь, начальник отделения ГИБДД поручил не составлять протоколы об административных правонарушениях на водителей принадлежащих фирме грузовиков, нарушивших правила дорожного движения на территории Кунашакского района.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время дома у полицейского прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск

