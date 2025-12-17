В зоне трубулентности: в Челябинске опять рухнули цены на аренду жилья

Челябинск снова попал в число лидеров по падению цен на аренду жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , стоимость аренды жилья в Челябинске в первой декаде декабря рухнула по сравнению с ноябрем более чем на 11%. Это обеспечило мегаполису место в топ-3 городов с наибольшим падением цен на рынке. Таковы данные сервиса «Яндекс Аренда»

Медианная ставка долгосрочной аренды жилья в России составила 35 тысяч рублей в месяц, что на 3,3%, чем год назад. По сравнению с ноябрем снижение составило 3,8%. В целом же цена аренды вернулась к показателям январю 2025 года.

«В 2025 году стоимость долгосрочной аренды в мегаполисах колебалась незначительно. Все ощутимые изменения цены происходили только в период начала и завершения активного делового сезона, а во время остальных девяти месяцев медианная ставка в городах-миллионниках находилась на уровне 34-35 тысяч рублей, – цитирует РБК представителя сервиса. – Во многом тренд связан с пополнением экспозиции. В течение всего года – за исключением месяцев пикового спроса – предложение росло. В том числе за счет выхода на рынок нераспроданных вторичных квартир массового сегмента. Постепенный рост числа сдаваемых квартир мы видим и в конце года – на 7,5% относительно ноября. Рынок постепенно восстанавливается, и тренд может продолжиться вплоть до конца года, а также в послепраздничный период».

Лидером по снижению цен за год стал Волгоград, где медианная стоимость аренды жилья в первой декаде декабря составила 25 тысяч рублей в месяц, рухнув на 18,1%.

Далее следует Краснодар со снижением на 11,8% (26 тысяч рублей в месяц). На третьем месте Челябинск (-11,7%, до 26 тысяч рублей). На четвертой строчке со значительным отставанием идет Екатеринбург (-5,4%, до 36 тысяч рублей). Пятый – Ростов-на-Дону (-3,5%, до 33 тысяч рублей).

Больше всего медианная цена аренды жилья выросла в Самаре (+10,2%, до 33 тысячи рублей). В Москве стоимость съемного жилья подросла на 3,8% (до 95 тысяч рублей). В Нижнем Новгороде и Уфе (37 тысяч и 26 тысяч рублей соответственно).

Отметим, что еще недавно Челябинск находился в числе лидеров по росту цен. Согласно данным того же сервиса «Яндекс Аренда», в октябре цена аренды квартиры выросла на 8,5%. Правда, уже тогда риелторы признавали, что расценки на арендное жилье в столице Южного Урала слишком высоки.

Интересно, что за полгода до этого, в апреле 2025 года, аналитики зафиксировали в Челябинске обвал цен на аренду на 11%. Тогда город занял четвертое место по падению, пропустив вперед Волгоград, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Челябинск, Виктор Елисеев

