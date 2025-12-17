На Комсомольском проспекте в Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

Северо-запад Челябинска готовится к автомобильным пробкам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, напряженная дорожная обстановка на одной из ведущих магистралей северо-запада Челябинска может продолжаться на протяжении 12 часов.

Завтра, 18 декабря, с 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на пересечение Комсомольского проспекта и улицы Чайковского, а также на Комсомольском проспекте в районе ТК «Урал».

Челябинск, Виктор Елисеев

