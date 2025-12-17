Не зря тариф повышали. «ЧелябГЭТ» покупает минивэн за 5 миллионов рублей

В Челябинске муниципальный перевозчик объявил о закупке автомобиля премиум-класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, общественников возмутила закупка, объявленная подконтрольным мэрии предприятием «Челябинский городской электрический транспорт» (ООО «ЧелябГЭТ»).

Фирма, учредителем которой является МУП «Служба организации движения», решила приобрести автомобиль Voyah Dream за 5,1 миллиона рублей.

Среди обязательных технических характеристик указана, например, полностью автоматическая система парковки (APA), подсветка ручек и другие функции повышенного комфорта, считают активисты.

«Мы задаемся вопросом: для каких целей предприятию, которое должно заниматься развитием и обслуживанием городского электрического транспорта, необходим минивэн премиум-класса стоимостью более 5 миллионов рублей, оснащенный функцией автопарковки?» – возмущенно спрашивают челябинцы.

Общественники обратились в администрацию Челябинска с требованием пересмотреть дорогостоящую покупку и подобрать альтернативный вариант за умеренную сумму.

Напомним, с 1 ноября текущего года стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска и пригородов выросла, в среднем, на 15,8% (исключение составили месячные проездные, подорожавшие на 10%). В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта рост тарифа назвали вынужденной мерой.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube