Жители почти сотни домов Советского района Челябинска на весь день останутся без воды

В Советском районе Челябинска на 13 часов отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничение вводится в связи с проведение ремонтных работ.

Водоснабжение будет временно прекращено завтра, 18 декабря, с 09:00 до 22:00 в 87 зданиях по следующим адресам:

улица Горьковская: 6, 9, 11, 13;

улица Чарчана: 10а, 20, 24;

улица Обская: 2, 4а, 6;

улица Кузнецова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 37а;

улица Днепропетровская: 2, 4, 13, 14, 17, 18, 20, 11, 15, 15а, 19;

улица Ярославская: 2, 9, 9а, 3, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 17, 14, 15, 16;

улица Некрасовская: 17, 19, 27;

улица Калининградская: 20, 21, 21б, 22, 23, 23а, 24а;

улица Ковшовой: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

улица Толбухина: 3, 3а, 5, 7, 6а, 10а, 11;

улица Столбовая, 30.

Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам следует обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

