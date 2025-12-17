Троичанин, хранивший дома контрафактный алкоголь и сигареты на 3,5 миллиона, предстанет перед судом

Бизнесмен из Троицка ответит в суде за незаконный оборот табачной и алкогольной продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи отдела полиции «Троицкий» завершили расследование уголовного дела о крупном незаконном обороте немаркированной продукции. Перед судом предстанет 51-летний предприниматель.
Бизнесмен приобретал крупные партии сигарет и алкоголя, хранил их дома и продавал в розницу в Троицке и районе.
У троичанина изъяли более 25 тысяч пачек сигарет и 100 литров алкогольной продукции, не имеющей специальной маркировки. Общая стоимость изъятого превышает 3,5 миллиона рублей.
Уголовное дело по признакам приобретения, хранения и сбыта товаров и продукции без маркировки с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
