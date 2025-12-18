18 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18.12.2025, четверг

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Торжественное закрытие Регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2025» (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал торжеств)

11:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «На лошадке – в Новый год» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

11:30, 15:00 Челябинск – Квест «День науки» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодняя открытка» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Чайный квиз «Новогодний» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Занятие «Магазин приложений PlayMarket» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Праздничный вечер «Здравствуй, праздник Новый год» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал правительства)

15:00 Челябинск – Игровая праздничная программа «Чудеса под Новый год» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:30 Челябинск – Открытие фиджитал-центра с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Челябинске (ул. Пушкина, 26а)

17:00 Челябинск – Конкурс читательских талантов «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Целый мир от красоты…», посвященная творчеству А. Фета (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – «Неоромантизм в мировой литературе и его грани»: лекция Александра Полушкина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Гитарник «Живой звук» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

