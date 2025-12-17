«Металлург» в Сочи: первая шайба Евгения Кузнецова за «Магнитку» и уверенная победа лидера КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в гостях разгромил ХК «Сочи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , гости с самого начала завладели инициативой.

На 8-й минуте сочинцы остались в меньшинстве, и на 9-й Михаил Федоров хлестким ударом из правого круга вбрасывания в дальнюю девятку реализовал численное преимущество – 1:0, «Магнитка» открывает счет.

Две минуты спустя Александр Петунин удвоил отрыв «Металлурга» – 2:0.

Через пять минут магнитогорцы проделали аналогичную комбинацию. На 16-й минуте хозяева потеряли шайбу в своей зоне, и Игорь Нечаев забросил третью шайбу – 3:0. А через две минуты Дерек Барак реализовал еще одно большинство «Магнитки» – 4:0.

Во втором периоде гостям спешить было уже некуда, и игра несколько выровнялась. Но и в эти 20 минут не обошлось без заброшенной шайбы: на 33-й минуте Руслан Исхаков реализовал большинство «Металлурга» – 5:0.

А третий игровой отрезок наверняка войдет в хоккейную статистику. На 45-й минуте встречи Евгений Кузнецов завладел шайбой в центре корта, прошел по правому флангу и с острого угла спокойно поразил ворота «Сочи» – 6:0, больше двух месяцев понадобилось форварду, чтобы забросить свою первую шайбу за «Магнитку».

И все-таки удалось сочинцам «размочить» счет. На 59-й минуте матча хозяеа выиграли вбрасывание, и Сергей Попов без каких-либо помех отправил шайбу под перекладину ворот гостей – 1:6.

А на 60-й минуте магнитогорцы остались еще и в меньшинстве.

Но к этому времени все уже было решено – 6:1, уверенная победа «Металлурга».

Челябинск

