Челябинец два месяца ждал КТ, но обследование ему так и не сделали

Попытка вылечиться по полису ОМС в Челябинской области давно превратилась в продолжительный квест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , житель Челябинска третий месяц не может получить квалифицированного лечения.

По словам мужчины, с жалобой на боли в колене он пришел в поликлинику в сентябре. Врач сказал, что необходимо сделать компьютерную томографию. Направление на обследование удалось получить в октябре, но записали его только на декабрь. Но буквально накануне запланированного визита южноуральцу позвонили из ОКБ №3 и сказали, что приходить не нужно – аппарат сломался.

«На вопрос «Когда починят?» получил ответ, что я не в своем уме – задавать такие вопросы, так как ремонт стоит 23 миллиона рублей, никто ремонтировать его не будет», – цитирует 74.ру челябинца.

Что касается самого обследования, мужчину заверили, что он пройдет его в другой больнице. Но для этого нужно снова идти к хирургу по месту жительства за новым направлением. На то, чтобы попасть на прием к хирургу, понадобилась еще неделя. Однако там выяснилось, что просто так направление челябинец не получит: нужен письменный отказ из ОКБ №3.

Когда удалось связаться с представителями ОКБ (что также оказалась непросто – дозвониться в больницу так и не удалось, пришлось писать в мессенджеры), южноуральцу предложили прийти к саму клинику и лично написать заявление. К тому времени горожанин уже не мог ходить.

В региональном министерстве здравоохранения поломку томографа подтвердили. Заявив, что направленные на обследование в ОКБ №3 пациенты пройдут его в городских больницах №1 и №9. С челябинцем связались только после обращения в ведомство журналистов. Теперь процедура назначена на 18 декабря.

Обсуждая этот случай, южноуральцы делятся собственным опытом. И оказывается, что пройти лечение в государственных больницах по полису обязательного медицинского страхования – тот еще квест. «У меня маме (живут в области) сразу сказали: не ждите, идите платно на МРТ, направлений нет. Та же ситуация с узкими специалистами, через госуслуги не записаться, потому что запись через терапевта, а терапевт говорит: «Что, я должна приходить в 7:30 только для того, чтобы вас записать?» – рассказала одна из читательниц.

«Такая же история, мама (обследование по онкологии) была записана на МСКТ, – вторит ей другая. – Ждали 2 месяца, позвонили – отменили, немного нахамили и даже перезаписывать никуда не стали, в результате сделали платно…»

Особый квест – у родителей с детьми. «Расскажу, как мы с ребенком ходили к ортопеду в поликлинику, – делится челябинка. – Сначала надо взять талон к педиатру. Педиатр пишет направление к ортопеду. Иду в регистратуру. К ортопеду талонов нет, надо в очередь записываться. Позвонили через неделю из регистратуры, дали талон через 2 недели к ортопеду, наконец. Приходим в назначенное время к ортопеду. Надо сделать УЗИ и сдать кровь. Ортопед не дает прямого направления на анализы, говорит: идите к педиатру. Снова беру талон к педиатру, прихожу. Та выписывает направление на анализ крови. А УЗИ чтоб пройти, я должна пойти в регистратуру, записаться там на определенный день. Короче, это страшный квест под названием «бюрократические издевательства поликлиники».

И это не единичный случай. «Этим летом с ребенком проходили квест, как вылечить дерматит. Педиатр, анализы, результаты – прошел месяц! Направление к дерматологу – еще две недели. Дерматолог, еще анализы половина из которых платные не по полису, прошло еще две недели. В итоге, два месяца выяснений, конец лета, впереди школа, а мы только начали лечиться», – рассказала другая горожанка.

Впрочем, два месяца ожиданий и мытарств – еще не предел. «Проходила обследование в январе. Записали в журнал в очередь, сказали ждать звонка. Позвонили в мае, чтобы записать на ФГС – прием в июне. Сказала им: спасибо, уже все в феврале платно сделала и пролечилась», – пишет еще одна читательница.

Но есть в жизни челябинцев и более удивительные «гримасы фортуны». «Моя мама записалась на прием к эндокринологу, через терапевта, естественно, – рассказывает горожанка. – Ждала два месяца. В итоге, ей позвонили из регистратуры, подтвердили время и дату приема, уточнили, придет ли она. Мама пришла в поликлинику к назначенному времени, а ей говорят, что врача нет и записи вашей тоже нет и не было».

Возмущенные южноуральцы уже не знают, сможет ли им помочь кто-то, кроме президента России. К нему иобращаются. «Пациенты в неврологическом отделении поликлиники №8 с весны 2024 года ждут МРТ! Писала в минздрав России, обращение перенаправили в минздрав Челябинской области, которые мне же ранее отвечали: вы в порядке очереди ожидайте, – невесело смеется челябинка. – Пришлось писать на линию президента, просить аппарат МРТ для всей поликлиники №8».

Южноуральцы побогаче биться головой о стену бюрократического непонимания уже устали, и просто идут лечиться платно. Подумывают уже об этом уже и далеко не богатые челябинцы – свое здоровье дороже.

А тем, кто не решился, по всей видимости, остается лишь воспользоваться советом руководителя одного из медицинских учреждений области, данных «нетерпеливому» пациенту. «С июня жду МРТ, – рассказал мужчина. – Зам. главного врача рекомендовала записаться в тренажерку, чтоб избавиться от болей в спине». Можно еще травки позаваривать, попить, советуют комментаторы.

Челябинск

