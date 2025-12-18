В Челябинске неизвестные запустили булыжник в окно проезжавшего автобуса с пассажирами

В Челябинске ищут хулиганов, «обстрелявших» автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел на автодороге «Меридиан». Об этом сообщили в компании, обслуживающий автобусный маршрут №123, соединяющий Челябинск и Копейск.

При этом представители перевозчика отметили, что это не первое нападение на автобус 123-го маршрута: осенью там же машину обстреляли из «травмата».

На сей раз обошлось без оружия: в окно автобуса, полного пассажиров, прилетел булыжник. Камень ударил в стекло рядом с сиденьем, на котором ехал молодой человек.

В результате ЧП никто не пострадал. Разбитое стекло оперативно заменили.

Компания обратилась в полицию и ищет очевидцев. «Если вы знаете, кто мог кинуть камень, если есть фото, видео, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения канала», – обратились транспортники к южноуральцам.

Челябинск

