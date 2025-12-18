Южноуральца задержали за измену Родине

Жителя Челябинской области задержали за шпионаж.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 46-летний работник железной дороги сотрудничал со спецслужбами Украины.
Южноуралец занимался сбором информации об объектах транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении составов с военной техникой по территории области. Его умысел был направлен на нанесение ущерба безопасности России.
По информации пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, мужчину завербовали через Интернет.
В отношении южноуральца уголовное дело по признакам государственной измены. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
В настоящее время он арестован.
Челябинск, Виктор Елисеев
