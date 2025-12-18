Южноуральца задержали за измену Родине

Жителя Челябинской области задержали за шпионаж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 46-летний работник железной дороги сотрудничал со спецслужбами Украины.

Южноуралец занимался сбором информации об объектах транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении составов с военной техникой по территории области. Его умысел был направлен на нанесение ущерба безопасности России.

По информации пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, мужчину завербовали через Интернет.

В отношении южноуральца уголовное дело по признакам государственной измены. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время он арестован.

Челябинск, Виктор Елисеев

