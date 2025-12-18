Тонна спирта и на миллион «паленки». В Челябинской области накрыли подпольный цех

В Челябинской области полиция вышла на подпольный водочный цех.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, организаторов незаконного производства полиция и Росгвардия задержали в селе Нижняя Санарка Троицкого района.

Силовики установили, что в составе группы каждый выполнял определенные обязанности – от изготовления контрафактной продукции, ее реализации, до поиска и предоставления помещений для хранения готовой продукции.

В ходе обысков по местам производства суррогатной продукции, расположенного в частных домах, полицейскими были изъяты оборудование для производства, пустая тара, этикетки, канистры со спиртом, а также готовая продукция.

Кроме этого, из частных домовладений и складских помещений изъяли больше 2,5 тысяч бутылок немаркированной алкогольной спиртосодержащей продукции на сумму более 1 миллиона рублей, а также свыше 1 тонны спирта.

Изъятая немаркированная продукция направлена в ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать всех участников незаконного производства.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube