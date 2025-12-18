В южноуральском минздраве назначили ответственного за кадровый потенциал

Назначен новый заместитель министра здравоохранения Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, с сегодняшнего дня, 18 декабря, на должность заместителя главы ведомства с трехмесячным испытательным сроком назначен Дмитрий Киреев. Соответствующее постановление подписано губернатором Челябинской области.

Ранее Дмитрий Киреев был главным врачом районной больницы салв Долгодеревенское. На протяжение своей карьеры новоиспеченный чиновник занимался вопросами организации медицинской помощи, модернизации материально-технической базы, внедрения современных управленческих и цифровых технологий.

В новой должности Киреев будет курировать направления, связанные с развитием кадрового потенциала здравоохранения региона, а также реализацией актуальных проектов министерства здравоохранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

