Уральский арбитраж поддержал запрет строительства на границе Челябинского бора

Строителям не удалось оспорить решение, разрешающее строительств на границе городского леса в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение о сносе незаконной постройки на земельном участке вблизи Челябинского городского бора.

Ранее Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что мэрия Челябинска незаконно предоставила ООО «Абсолют» земельный участок по улице Лесопарковой в Центральном районе города под строительство капитального объекта вместо размещения спортивно-игровой площадки.

«Судом установлено, что ООО «Абсолют», незаконно получив земельный участок для строительства спортивно-игровой площадки, не освоил его, не благоустроил и не разместил спортивные сооружения, фактически использовал землю с целью осуществления строительства иного капитального объекта – здания хранения инвентаря в обход установленной законом процедуры, без торгов», – рассказали в прокуратуре.

При этом апелляционный суд признал недействительным дополнительное соглашение о продлении срока действия договора аренды земельного участка до 6 декабря 2025 года.

Суд обязал строительную компанию снести незаконно возведенный объект – фундамент здания хранения спортивного инвентаря, как самовольную постройку.

Это решение пытались обжаловать, но арбитражный суд Уральского округа постановление апелляционного суда оставил без изменения.

Напомним, тяжба тянется уже не первый год. Прокуратура настаивает на признании незаконным решения городских властей о выделении компании участка, входившего некогда в состав Челябинского бора. Земельный участок к западу от пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в 2010 году был выведен из состава городского бора, а в 2016 году мэрия передала его в аренду компании «Абсолют» (до августа прошлого года одним из собственников фирмы был нынешний председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков) с предварительным согласованием размещения здесь спортивной площадки.

В 2018 году власти выдали разрешение на строительство, а в следующем – разрешение на снос зеленых насаждений.

Перспектива вырубки деревьев, еще десять лет назад считавшихся частью реликтового бора, горожан не вдохновила. Параллельно с претензиями выступила и прокуратура, обратившись в ноябре 2023 года в суд с требованием расторгнуть договор краткосрочной аренды участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров рядом с кварталом «Гагарин Резиденс».

В надзорном ведомстве отмечали, что спорный земельный участок расположен в зоне, не допускающей возведения объектов, право аренды было предоставлено без проведения торгов, а разрешение на строительство выдали без проверки проектной документации на соответствие градостроительному законодательству в части требований на размещение в соответствующей территориальной зоне.

Позицию надзорного ведомства поддержали и челябинцы. Горожане были уверены, что появление нового объекта с асфальтированной тропиночной сетью на границах памятника природы увеличит антропогенную нагрузку на городской лес. Тем более, что рядом уже есть спортивный объект – стадион «Инга» находится метрах в 500 метрах от спорного участка.

Однако в июне 2024 года арбитражный суд Челябинской области иск надзорного ведомства отклонил. Это решение оставил в силе и 18-й апелляционный суд (в сентябре прошлого года).

Но в декабре 2024 года арбитражный суд Уральского округа постановления первой и апелляционной инстанций отменил, направив дело на повторное рассмотрение.

14 мая текущего года в результате повторного рассмотрения иск прокуратуры снова отклонили в полном объеме. Причем решение об этом принял тот же судья, что и в первый раз.

Однако в августе апелляционная инстанция постановила, что ООО «Абсолют» обязано снести возведенный на спорном участке капитальный объект, а сам участок – вернуть городу.

Челябинск

