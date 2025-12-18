На Южном Урале грядут 30-градусные морозы

Температура воздуха рухнет в Челябинской области ниже -30 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в ближайшие три дня в регионе ожидаются резкие перепады температур.

Так, завтра, 19 декабря, регион вновь накроют снегопады, которые закончатся к утру субботы.

Зато температура атмосферного воздуха ожидается более чем мягкая – 10-15 градусов ниже нуля (при прояснении до -19) ночью и -1, -6 градусов – днем.

В субботу резко похолодает. Ночью 20 декабря синоптики обещают -21, -26 градусов (на юге и крайнем западе до 16 градусов ниже нуля). Днем будет 18-23 градуса ниже нуля (на юге и крайнем западе до -13).

А в ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится к отметкам -28, -33 градуса. Зато днем температура вновь рванет вверх – до 6-11 градусов ниже нуля. При этом вечером может быть даже теплее, чем днем.

В Челябинске завтра ожидается -13, -15 градусов ночью и 2-4 градуса ниже нуля днем. В субботу ночью похолодает до -21, -23 градусов, днем будет 18-20 градусов ниже нуля.

В воскресенье ночью синоптики обещают 31-33 градуса мороза. Днем столбик термометра постепенно поднимется до -7, -9 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

