На М-5 в Челябинской области вводят временное ограничение движения

Из-за прогноза неблагоприятных метеоусловий движение автотранспорта на одном из участков федеральной трассы М-5 в Челябинской области ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничение движения вводится с 22:00 сегодня, 18 декабря, в горно-заводской зоне Южного Урала.

Закрывается движение для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, большегрузного транспорта, на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от границы с Башкирией (км 1548+651) до поворота на Чебаркуль(км 1799+000).

Причины – снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат, рыхлый снег на проезжей части.

Ориентировочное время окончания перерыва движения 10 часов 19 декабря.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube