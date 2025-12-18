Нелегальных торговцев елками задержали в трех районах Челябинска

Несколько сотен деревьев изъяли на нелегальных елочных базарах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, южноуральские полицейские продолжают выявлять нарушителей в рамках операции «Ель».

В Челябинске в рейдах участвуют участковые уполномоченные полиции, инспекторы по исполнению административного законодательства, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с представителями управления благоустройства города.

Масштабная проверка торговых точек и транспортных узлов приносит свои результаты. Так, в Курчатовском районе на Комсомольском проспекте было выявлено два незаконных елочных базара. В отношении нарушителей составлены протоколы по фактам осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии, торговли в неустановленных местах и захламления территории. Продукция изъята.

Еще две нелегальные точки по продаже хвойных деревьев обнаружили в Калининском районе областного центра. Один незаконный базар выявлен полицейскими на территории Ленинского района.

Всего с начала проведения ОПМ «Ель» выявлено и задокументировано 37 административных правонарушений. Изъято более 600 хвойных деревьев. Рейдовые мероприятия будут продолжены.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube