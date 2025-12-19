19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19.12.2025, пятница

10:00, 11:00 Челябинск – Новогоднее представление «Новогоднее приключение Аленки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

11:00 Челябинск – Открытие катка «Зимняя сказка» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

13:00 Челябинск – Чемпионат Челябинской области по следж-хоккею (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

14:00 Челябинск – Викторина «Оранжевая» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Литературный праздник «Дочь Урала» к 110-летию Л.К. Татьяничевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Празднование 15-летнего юбилея Литстудии «Вдохновение им. А. Белозерцева» и презентация литературного альманаха «Звездный голос» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Поэтические зарисовки «Живу я в глубине России…» к 110-летию со дня рождения Л. Татьяничевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Новогодний карнавал» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)

16:30 Челябинск – Киносеминар «Человек в контексте современности»: на выбор участников будет представлено три фильма из ряда «настоящее советское кино», а именно «Пять вечеров» (реж. Никита Михалков), «Июльский дождь» (реж. Марлен Хуциев), «Дневник директора школы» (реж. Борис Фрумин) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Металлург» (Магнитогорск) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

