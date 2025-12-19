Снегопады обрушились на Южный Урал. Водителей призывают отказаться от поездок

Южноуральских водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории Южного Урала наблюдается интенсивный снегопад.

Видимость на дорогах резко снижается, повсеместно образуются снежные накаты и гололедица.

В связи с осложнением дорожных условий Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, по возможности, отказаться от поездок. В случае поездки крайне важно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства втрое и полностью исключить резкие маневры, опережения и обгоны.

Пешеходам рекомендуется перед переходом проезжей части убедиться в безопасности, снять капюшоны, ограничивающие обзор, и переходить дорогу только в установленных местах

Наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки.

По информации министерства дорожного хозяйства Челябинской области, снегопад проходит на всей территории региона. По прогнозам синоптиков снег будет идти целые сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

