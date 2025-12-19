Челябинский комитет по культуре возглавил директор зоопарка

В Челябинске определились с руководителем культурной повестки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет по культуре возглавил Юрий Леончик.

Юрий Леончик окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «Менеджмент организации».

Трудовую деятельность начал в 1992 году после службы в армии: работал в коммерческих структурах на разных должностях.

В 1999 году пришел в муниципальный театр «Знамя», где работал сначала администратором, а после – директором.

С 2009 по 2011 год занимал руководящие посты в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки.

С 2012 по 2014 год возглавлял ООО «Русь».

В марте 2014 года был назначен директором Челябинского зоопарка и занимал этот пост до настоящего времени.

19 декабря 2025 года назначен на пост председателя комитета по культуре города Челябинска.

Напомним, пост председателя комитета по культуре стал вакантным 28 ноября сего года, когда его покинула прежний руководитель подразделения Элеонора Халикова.

Через неделю, 5 декабря, г-жу Халикову задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По данным следствия, именно она «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» дала указание директору Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина Жазиту Нургазинову заключить договор на приобретение аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии, выделенной на развитие и благоустройство учреждения.

В итоге парк стал собственником 68 объектов, ранее находившихся у него в аренде. При этом чиновница прекрасно знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки «Гулливер» планировались работы по сносу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и тех самых аттракционов, так что экономической целесообразности в их приобретении не было.

Кроме того, Халикова знала, считают следователи, что часть конструкций была значительно изношена и продавалась по заведомо завышенной стоимости.

В настоящее время экс-чиновница находится в СИЗО.

