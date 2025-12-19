В Челябинске на 5,5 часов задержали вылет самолета в Шарм-эш-Шейх

Вылет из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержал пости на 5,5 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самолет авиакомпании «Россия», вылет которого в египетский аэропорт должен был состояться сегодня, 19 декабря, в 07:35, пока остается в Челябинске. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

Расчетное время вылета назначено на 12:55. В настоящее время проходит регистрация на рейс.

Причиной задержки стало позднее прибытие бортв из Шарм-Эш-Шейха. Самолет ожидали в Челябинске в 05:45. Однако прилетел он в 11:24.

Челябинск, Виктор Елисеев

