российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 декабря 2025, 10:38 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Челябинске на 5,5 часов задержали вылет самолета в Шарм-эш-Шейх

Вылет из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задержал пости на 5,5 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолет авиакомпании «Россия», вылет которого в египетский аэропорт должен был состояться сегодня, 19 декабря, в 07:35, пока остается в Челябинске. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

Расчетное время вылета назначено на 12:55. В настоящее время проходит регистрация на рейс.

Причиной задержки стало позднее прибытие бортв из Шарм-Эш-Шейха. Самолет ожидали в Челябинске в 05:45. Однако прилетел он в 11:24.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,