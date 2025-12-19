Челябинский парк Гагарина решил выставить экс-директору счет на 62 миллиона рублей

ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске требует взыскать десятки миллионов рублей с бывшего руководителя, задержанного за злоупотребление полномочиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с иском о взыскании со своего экс-директора Жазита Нургазинова 62,6 миллиона рублей Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина обратился в Арбитражный суд Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Сегодня, 19 декабря, суд принял решение оставить исковое заявление без движения, дав истцу месяц на устранение недочетов.

Напомним, топ-менеджера задержали 9 октября текущего года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024 года Нургазинов заключил с коммерческой организацией договор на поставку ранее арендуемой у нее аттракционов. Деньги на покупку оборудования – больше 86 миллионов рублей – администрация парка взяла из субсидии в 400 миллионов рублей, полученной от города на развитие и благоустройство территории, проведение капитальных и текущих ремонтов, а также укрепление материально-технической базы учреждения.

При этом директор ЦПКиО прекрасно знал, что никакой экономической целесообразности в приобретении аттракционов нет: в парке вовсю идут работы по реконструкции, и часть объектов подлежала демонтажу. Кроме того, часть оборудования купили по заведомо завышенной стоимости, и ввиду значительного износа вряд ли бы на него нашлись претенденты, помимо щедрого руководства МАУ.

В конце ноября экс-директора перевели из СИЗО под домашний арест. После этого задержали Элеонору Халикову, за неделю до того покинувшую пост председателя комитета по культуре Челябинска. Следователи считают, что именно она настояла на сделке, принесшей городскому бюджету ущерб на десятки миллионов рублей.

