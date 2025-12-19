В Челябинске сохраняется риск затовариваемости рынка недвижимости

Челябинск остался в числе мегаполисов, где застройщики не успевают распродавать построенное жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2025 году в России увеличилось число городов-миллионников, где почти половина построенного жилья остается непроданной. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков проекта о недвижимости «Движение.ру», основанное на данных ЕИСЖС.

«По состоянию на декабрь этого года в России нераспроданными остаются 81,7 миллиона квадратных метров строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 миллиона квадратных метров – это 68% от всего объема», – говорится в исследовании.

При этом аналитики отмечают, что показатель отношения распроданности к стройготовности жилья в среднем за год снизился на 7% – с 77% до 70%. То есть девелоперы вплотную приблизились к граница, после которой у них могут возникнуть трудности с погашением долгов по проектному финансированию из-за высокой ставки, связанной с недостаточным наполнением эскроу-счетов.

Причем в 2024 году за пределами «безопасной зоны» в 70% распроданности построенного жилья были шесть крупных российских городов – Воронеж, Краснодар, Уфа, Челябинск, Омск и Самара. К концу 2025 года этот список вырос еще на пять мегаполисов: к ним добавились Красноярск, Новосибирск, Пермь, Волгоград и Тюмень.

Челябинск, Виктор Елисеев

