На южноуральских магистралях в выходные сохранятся гололедица и метели

На дорогах Челябинской области сохраняются неблагоприятные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 20 и 21 декабря в отдельных районах Южного Урала ожидаются метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката.

Кроме того, к вечеру субботы ожидается понижение температуры воздуха в северных районах до минус 28 градусов по Цельсию, ночью в воскресенье – минус 27-32, в низинах до 36 градусов мороза.

«Убедительная просьба, перед выездом на трассу проверьте рабочее состояние автомобиля», – обращаются представители ведомства к южноуральским автомобилистам.

В случае внештатной ситуации жители региона могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую министерства по телефону (351) 237-88-92.

Челябинск

