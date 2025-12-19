В ГАИ Челябинской области рассказали, как будут работать регистрационные отделы в новогодние праздники

Южноуральским автомобилистам рассказали о графике работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции Челябинской области в праздничные дни.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспеции Челябинской области, в предстоящие новогодние каникулы спецподразделения ведомства будут работать всего три дня.
Зарегистрировать транспортные средства и получить права на управление ими в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области можно будет 3, 9 и 10 января 2026 года.
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 – выходные дни.
2-ое отделение МРЭО в МФЦ по адресу: Челябинск, Университетская набережная, 125, работать в праздничные дни не будет.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»