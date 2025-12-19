В ГАИ Челябинской области рассказали, как будут работать регистрационные отделы в новогодние праздники

Южноуральским автомобилистам рассказали о графике работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции Челябинской области в праздничные дни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспеции Челябинской области, в предстоящие новогодние каникулы спецподразделения ведомства будут работать всего три дня.

Зарегистрировать транспортные средства и получить права на управление ими в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области можно будет 3, 9 и 10 января 2026 года.

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 – выходные дни.

2-ое отделение МРЭО в МФЦ по адресу: Челябинск, Университетская набережная, 125, работать в праздничные дни не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

