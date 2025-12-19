Владимир Путин обещал «разобраться» с недостроенным спорткомплексом в южноуральском поселке

Южноуральцы пожаловались президенту России на недостроенный ФОК в своем поселке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обращение жителей поселка Джабык прозвучало в эфире «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, проходящей сегодня, 19 декабря.

«В поселке Джабык Челябинской области возвели стены и крышу физкультурно-оздоровительного комплекса, но строительство встало», – прочитала жалобу ведущая эфира.

Глава государства посетовал, что с подобной проблемой ему приходится сталкиваться уже многие годы. «Здесь многого не скажешь, – отметил Владимир Путин. – Мы на протяжении многих лет, когда идет напряженная работа в правительстве по балансированию бюджета, все время говорим об одном и том же: если не закончены какие-то объекты, нельзя начинать новые. Надо начатое завершать, а не замораживать это».

Президент поручил передать данные по спорткомплексу. «Мы с этим поразбираемся», – пообещал глава государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

