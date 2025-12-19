Южноуральские чиновники объяснили срыв строительства ФОКа в Джабыке банкротством подрядчика

В правительстве Челябинской области прокомментировали жалобу на недостроенный спорткомплекс в Карталинском районе.

Как уже сообщал «Новый День» , обращение жителей поселка Джабык прозвучало в эфире «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся сегодня, 19 декабря.

По словам южноуральцев, в поселке Джабык возвели стены и крышу физкультурно-оздоровительного комплекса, а потом строительство встало.

Глава государства поручил передать данные по спорткомплексу, пообещав «поразбираться» с ним.

По информации Общероссийского Народного фронта, на строительство ФОКа в Джабыке выделили 150 миллионов рублей из областного бюджета и 2 миллиона рублей из бюджета Карталинского района. 100 миллионов рублей из этих денег уже потратили. Однако подрядчик прекратил работы без объяснений. В администрации Карталинского района заявляют о его недобросовестности.

В правительстве Челябинской области официально прокомментировали историю с недостроем. «Подрядчик обанкротился, работы им завершены не были. В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90%», – заявляют чиновники.

Как рассказали представители регионального кабмина, сейчас власти добиваются в Арбитражном суде Челябинской области признания права на объект за муниципалитетом. «Следующее судебное заседание назначено на 26 января 2026 года. После решения вопроса о признании права собственности за муниципалитетом, объект будет завершен и сдан в течение нескольких месяцев. Правительство Челябинской области держит вопрос завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык на особом контроле», – заверили чиновники.

Челябинск

