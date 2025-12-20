20 – 22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20.12.2025, суббота

09:00 Челябинск – Дружеский турнир по борьбе между воспитанниками КСЕ «Оберег» Челябинска и Челябинским региональным отделением «Гвардейская смена» Магнитогорска, в рамках празднования Года Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (КСЕ «Оберег», ул. 50-летия ВЛКСМ, 10а)

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Отчетный концерт ансамбля современного танца «Адреналин» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

13:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи акрилом на спиле дерева «Зимняя ностальгия» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча «Косточковые культуры на Южном Урале» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Просмотр фильма «Человек, которого я люблю» в рамках проекта «Кинотерапия для души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Открытый подкаст: «Почему пейзаж – любимый жанр в русском искусстве?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

15:00 Челябинск – Большой новогодний концерт «В ожидании чуда» с участием вокального коллектива «Вдохновение» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Английский разговорный клуб Cosy English (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Елочка, гори!» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

21.12.2025, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Финальный флешмоб акции «Снеговики-добряки» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Декорирование елочного шара» в клубе «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи акрилом новогодней елочной игрушки «Снегирь» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал) (по записи)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Новогодняя встреча с кинологами «Елки лохматые» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча «Гитарные посиделки» в клубе авторской песни «Паруса надежды» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Когда приходят чудеса…» в клубе «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Викторина «Какого цвета Новый год» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Концерт «Жить без прошлого нельзя» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию от художника Ирины Николаевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:30 Челябинск – Диагностическая профориентационная игра «Цветовой код профессии» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по декупажу «Сувенир «Лошадка-качалка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

17:00 Челябинск – Концерт инструментальной музыки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

22.15.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Зимняя мастерская «Творим по-новогоднему» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Страницы календаря Челябинской области. 2026», подготовленной Объединенным государственным архивом Челябинской области (Кировка, выставочное пространство перед памятником «Добровольцам-танкистам»)

14:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Творческое занятие «Новогодняя открытка» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультации «Найти героя»: поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

