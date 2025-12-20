Из-за метротрама: в Челябинске на полгода закрывают движение на улице Каслинской

В Челябинске с 21декабря на полгода закрывают автомобильное движение на улице Каслинской – от Комсомольского проспекта до улицы Островского. Это связано с очередным этапом строительства открытым способом стартового котлована линии «Север – Юг» для метротрамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамваи продолжат движение в обычном режиме, а вот автомобилистам предлагают выбирать альтернативные маршруты.

Схема: телеграм-канала «Администрация города Челябинска»

Транспортные потоки в направлении от улиц Кожзаводская и Болейко перераспределяются на проспект Победы и Свердловский проспект (светофор на перекрестке Кожзаводской и Каслинской демонтируется), уточнили в мэрии.

Потоки по улице Каслинской в направлении от улицы Куйбышева перераспределяются на улицу Островского с выходом на Свердловский проспект (с организацией места для разворота).

Потоки с улицы Болейко перераспределяются на улицу Кожзаводскую с выходом на улицу Новомеханическую через разъезд «93 км» (вновь обустраиваемый регулируемый перекресток со светофором).

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube