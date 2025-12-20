Жители Чурилово жалуются, что водители автобусов игнорируют некоторые остановки

Жители Чурилово жалуются, что водители автобусов №34 игнорируют остановки по требованию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из челябинцев рассказал, что его дочь в течение месяца дважды не смогла выйти на нужной остановке и один раз не смогла сесть в автобус, потому что он проехал мимо. Учитывая, что сейчас зима, проблема стоит довольно остро.

В МУП «Служба организации движения», обслуживающем маршрут, заявили, что изучили видеозаписи и пришли к выводу, что девочка сама виновата в том, что автобус не подобрал ее на остановке – не подавал сигнала.

«По двум другим случаям видео не нашли: у записи от ноября истек срок хранения, а за 9 декабря она не открылась из-за технического сбоя», – пишет 74.ru.

Челябинск, Павел Зварзин

