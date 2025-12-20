Родители челябинской третьеклассницы заявили, что девочку избили в школе

Родители ученицы челябинской школы № 21 заявили, что девочку избили одноклассники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в начале декабря. После уроков несколько мальчишек отобрали у третьеклассницы рюкзак и начали перекидывать его друг другу. Школьница металась между ними, а они ее толкали и потом стали бить. Кто-то ударил ее рюкзаком, кто-то рукой по голове, а в конце поставили ее на колени, сорвали шапку и пнули, утверждает отец пострадавшей.

Родители обратились к администрации школы с просьбой предоставить запись с камер наблюдения. «Часть видео мне удалось посмотреть, я насчитал там девять мальчишек на одну девочку. На вопрос, можно ли посмотреть остальное видео, было сказано: «Не много ли вы хотите». Затем администрация школы ушла в молчанку, а классный руководитель сказала: «Может, вы школу поменяете»», – рассказывает мужчина.

Руководство учреждения заявляет, что дети просто играли: «В процессе игры сорвали шапку с девочки, перекидывались ей, этот факт на видео мы увидели, избиения мы не увидели. Видео в данной ситуации мы не имеем права предоставлять, это персональные данные, только с согласия всех участников, там очень много детей. Сейчас мы соберем всех участников конфликта – и родителей, и детей – для выяснения обстоятельств произошедшего», – цитирует директора школы 74.ru.

Родители девочки обратились в полицию.

Челябинск, Павел Зварзин

