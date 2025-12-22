Главного полицейского Магнитогорска задержали

В Магнитогорске задержали главу городского управления МВД.

Как передает корреспондент «Новый День» , сегодня, 22 декабря, оперативники ФСБ задержали начальника магнитогорского УМВД Константина Козицына.

В региональном полицейском главке сообщили, что в отношении высокопоставленного сотрудника проводят служебную проверку.

По информации источников, Константина Козицына подозревают в разглашении государственной тайны представителю коммерческой организации.

В ГУ МВД по Челябинской области заявляют, что случае подтверждения подозрений начальник управления будет уволен по отрицательным основаниям.

Челябинск, Виктор Елисеев

