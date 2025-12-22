Муниципальная служба отлова собак начнет работу в Челябинске с 1 января

В Челябинске оснастили МКУ, которое займется обращением с безнадзорными животными.

Как передает корреспонжент «Новый День» , МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» получило 4 специального автомобиля. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска Александр Астахов.

По словам чиновника, машины уже забрендированы. С 1 января муниципальная служба приступит к выполнению своих обязанностей.

Напомним, в конце ноября текущего года мэр Алексей Лошкин заявил, что власти зарегистрировали муниципальную организацию, которая будет заниматься отловом, чипированием и помещать животных в приемники.

Этот шаг в мэрии объяснили недовольством работой частников.

Челябинск, Виктор Елисеев

