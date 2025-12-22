Челябинка впервые завоевала золото чемпионата России по конькобежному спорту

Челябинская конькобежка впервые выиграла чемпионат России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, челябинка Мария Гудошникова на дистанции 500 метров в Коломне показала время 38,86, обновив личный рекорд и опередив серебряного призера чемпионата России Ангелину Голикову на 0,013 секунды.

Еще одна челябинка, Ольга Фаткулина, заняла на «пятисотке» 4-е место с результатом 38,88.

Также южноуральские спортсмены на прошедшем в Коломне чемпионата России завоевали две серебряных медали: Никита Базюк стал вторым на дистанции 500 метров среди мужчин. А женская сборная Челябинской области заняла 2-е место в командной гонке.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube