Банду, ограбившую бойца СВО, задержали в Челябинской области

У вернувшегося с СВО южноуральца забрали 2,5 миллиона рублей, полученные за ранение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске и Златоусте сотрудники полиции задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений.

По версии следствия, молодчики орудовали с мая по ноябрь 2025 года. Так, они неоднократно вымогали деньги у жителя Златоуста, являющегося участником Специальной военной операции. Кроме того, в отношении него были совершены разбойное нападение, грабеж и кража. В общей сложности мужчина потерял свыше 2,5 миллионов рублей, полученных в качестве выплаты за ранение. Другого южноуральца бандиты избили и угнали у него автомобиль «Тойота Камри».

Пятеро ранее судимых за кражи и грабежи 54, 51, 42, 48 и 47 лет задержаны. В ходе обысков у них изъяты деньги бойца, автомобиль «Киа», 2 тысячи долларов, а также газовый пистолет. Все пятеро фигурантов заключены под стражу.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска вместе со следователями ГСУ ГУ МВД по региону устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности задержанных.

Челябинск

