В Челябинске напомнили о штрафах за фейерверки за пределами специально выделенных площадок

В Челябинске подготовят три площадки для запуска фейерверков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске определились с адресами площадок для запуска фейерверков. Об этом речь шла на аппаратном совещании у главы города.

Всего будет организовано три участка. На них организуют работу дежурных, ответственность за безопасность проведения салютов.

За пределами площадок запускать фейерверки будет запрещено. Штраф за нарушение для горожан составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Адреса для проведения салютов в мэрии обещают назвать позднее.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube