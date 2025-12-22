На Южный Урал идут снегопады, а затем – морозы

Неделя в Челябинской области будет снежной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, на этой неделе погода на Южном Урале ожидается контрастной по температурам и достаточно снежной.

Через регион пройдет 2 циклона с фронтальными разделами. Во вторник и среду будет относительно тепло и снежно. А в четверг-пятницу ожидается прекращение осадков и резкое понижение температур (до -26,-31 градусов ночью).

С пятницы на субботу новый циклон может принести потепление и снег в Челябинскую область.

Завтра, 23 декабря, по области синоптики обещают ветреную погоду, небольшой, местами до умеренного снег. В отдельных районах метели, снежные заносы, гололедица от наката.

Температура воздуха ночью -6, -11 градусов, при прояснении до -16, днем 5-10 градусов ниже нуля.

В среду, 24 декабря, ночью похолодает до -11, -16 градусов, на севере до -21, на юге до -6. Днем ожидается 8-13 градусов ниже нуля, на крайнем севере до -18, на юге -3, -8.

В четверг резко похолодает – ночью до 26-31 градусов мороза, 26, -31, на юге – до -21, -26. Днем синоптики обещают -21, -26 градусов, на юге -17, -22.

В Челябинске ближайшей ночью ожидается 8-10 градусов ниже нуля, днем -5, -7. В среду ночью в областном центре стобик термометра опустится до -11, -13 градусов, днем ожидается 8-10 градусов ниже нуля.

В ночь на четверг похолодает до 26-28 градусов мороза, днем синоптики обещают -21, -23 градуса по Цельсию.

Челябинск

