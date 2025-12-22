Начальника УМВД по Челябинску отправили в отставку

Отстраненного после задержания подчиненного главу челябинских полицейских уволили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начальник УМВД по Челябинской области Андрей Меньшенин уволен решением министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Напомним, в октябре текущего года Меньшенина, возглавившего УМВД в июне 2022 года (сначала в статусе и.о.), временно отстранили от исполнения обязанностей. В отношении него началась служебная проверка.

Произошло это после того, как задержали бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Олега Жиляева. В отношении уволившегося из ГАИ за два дня до этого высокопоставленного сотрудника возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, он получил от хозяина одной из дорожных компаний около 100 тонн асфальтобетонной смеси стоимостью не менее полумиллиона рублей за то, что его подчиненные не привлекали к ответственности руководство и сотрудников фирмы за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

