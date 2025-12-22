российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 декабря 2025, 15:23 мск

Начальника УМВД по Челябинску отправили в отставку

Отстраненного после задержания подчиненного главу челябинских полицейских уволили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник УМВД по Челябинской области Андрей Меньшенин уволен решением министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Напомним, в октябре текущего года Меньшенина, возглавившего УМВД в июне 2022 года (сначала в статусе и.о.), временно отстранили от исполнения обязанностей. В отношении него началась служебная проверка.

Произошло это после того, как задержали бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Олега Жиляева. В отношении уволившегося из ГАИ за два дня до этого высокопоставленного сотрудника возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также получения взятки в крупном размере.

По версии следствия, он получил от хозяина одной из дорожных компаний около 100 тонн асфальтобетонной смеси стоимостью не менее полумиллиона рублей за то, что его подчиненные не привлекали к ответственности руководство и сотрудников фирмы за нарушения при перевозке грузов по дорогам общего пользования на территории областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

