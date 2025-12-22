На одном из перекрестков улицы Братьев Кашириных в Челябинске отключат светофор

На оживленном перекрестке северо-запада Челябинска отключат светофор.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности автомобилистов города ожидают с утра вторника, 23 декабря.
«С 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского», – предупредили горожан.
Водителей и пешеходов призывают быть очень внимательными.
Челябинск, Виктор Елисеев
