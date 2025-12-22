На одном из перекрестков улицы Братьев Кашириных в Челябинске отключат светофор

На оживленном перекрестке северо-запада Челябинска отключат светофор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сложности автомобилистов города ожидают с утра вторника, 23 декабря.

«С 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского», – предупредили горожан.

Водителей и пешеходов призывают быть очень внимательными.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube